Подросток утонул при попытке переплыть озеро Боярское под Томском

В Томском районе погиб 17-летний подросток. Он пытался переплыть озеро Боярское. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.

РИА «Томск» со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что инцидент произошел вечером 21 июня. Двое подростков купались в озере, планируя перебраться на другой берег. Доплыв до середины водоема, один из них утонул.

При этом в прокуратуре обращают внимание на то, что подростки были на озере одни, без сопровождения взрослых.

С начала июня в Томской области утонули 12 человек. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство погибших на воде — рыбаки и охотники.

В Томске нет официально разрешенных мест для купания, за исключением Семейкиного острова.