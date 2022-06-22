Алтаю одобрили дополнительный лимит кредитов на инфраструктуру

Алтайскому краю одобрен дополнительный лимит инфраструктурных кредитов в размере более 3 млрд рублей. Деньги используют на дорожное строительство.

Так, будут реализованы три крупных проекта. Первый — это строительство трехуровневой дорожной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. В 2023 году планируется начать возведение кольцевого пересечения и съездов, а потом надвижки металлических пролетных строений путепровода. Объект в эксплуатацию должны ввести в ноябре следующего года.

Также дополнительный лимит пойдет на создание сети водоснабжения и строительство дорог в новых районах Барнаула. Пока не уточняется, о каких районах идет речь, пишет altapress.ru.

Одобренный ранее для Алтая лимит инфраструктурных кредитов составлял 9,2 млрд рублей. Это второй показатель в Сибири и 15-й — в России. Кредиты выдаются регионам на 15 лет под 3% годовых.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на строительство еще одной автодороги на территории «Белокурихи горной» выделят более 465 млн рублей.