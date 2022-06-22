Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Мир
В Техасе снесут школу после стрельбы с 19 погибшими детьми
Мир
Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам
Общество
Москвичи возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ
Мир
Байден захотел временно отменить топливный налог в США
Происшествия
Три самолета не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана
Спорт
Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в НХЛ
Мир
Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России
Экономика
Компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между РФ и ЕC

Алтаю одобрили дополнительный лимит кредитов на инфраструктуру

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Алтайскому краю одобрен дополнительный лимит инфраструктурных кредитов в размере более 3 млрд рублей. Деньги используют на дорожное строительство.

Так, будут реализованы три крупных проекта. Первый — это строительство трехуровневой дорожной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. В 2023 году планируется начать возведение кольцевого пересечения и съездов, а потом надвижки металлических пролетных строений путепровода. Объект в эксплуатацию должны ввести в ноябре следующего года.

Также дополнительный лимит пойдет на создание сети водоснабжения и строительство дорог в новых районах Барнаула. Пока не уточняется, о каких районах идет речь, пишет altapress.ru.

Одобренный ранее для Алтая лимит инфраструктурных кредитов составлял 9,2 млрд рублей. Это второй показатель в Сибири и 15-й — в России. Кредиты выдаются регионам на 15 лет под 3% годовых.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на строительство еще одной автодороги на территории «Белокурихи горной» выделят более 465 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022