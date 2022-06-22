В Японии мужчина захватил в заложницы сотрудницу интернет-кафе

В одном из интернет-кафе недалеко от Токио, японском городе Кавагоэ, мужчина удерживал в заложницах женщину, которая работает в этом заведении. Об этом сообщило в среду, 22 июня, издание KYODO.

Отмечается, инцидент произошел накануне вечером. 42-летний злоумышленник завел 22-летнюю сотрудницу кафе в отдельный кабинет и закрыл на ключ дверь.

Прибывшая на место после сообщения других сотрудников заведения полиция стала уговаривать мужчину сдаться с помощью домофона, поскольку помещение не имело окон. После пяти часов переговоров злоумышленник сдался.

Как пишет издание, мужчина не имеет определенное место жительства, кроме того, нигде не работает. Он улыбался и даже показал «знак мира» журналистам, которые наблюдали за происходящем во время его ареста.

«Я подумал, что если устроить какое-то происшествие, то смогу вернуться в тюрьму», — отметил задержанный.

Мужчина уточнил, что в апреле этого года он вышел из тюрьмы.

В феврале в Амстердаме вооруженный мужчина взял в заложники посетителей магазина Apple Store. Через несколько часов полицейские взяли захватчика, когда тот пытался убежать из магазина.

Позже прокуратура сообщила, что захвативший заложников в магазине Apple Store 27-летний Абдель Рахман А. скончался от полученных при задержании травм. Ранее он не один раз привлекался к суду.