Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам

Посольство РФ в Вашингтоне не получало обращений от администрации США касательно судьбы американских наемников, взятых в плен на Украине. Об этом во вторник, 21 июня, заявил российский посол Анатолий Антонов.

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — сказал он в беседе с журналистами.

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс настаивает на том, что запрос властей на информацию остался без ответа.

Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметил, что слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной казни американских граждан, шокировали Вашингтон.

Также в Госдепе сообщили о гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий и предостерегли американцев от поездок на Украину.

17 июня в интервью телеканалу CBS News бывший морской пехотинец США рассказал, что наемники из США, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), осознают, что помощи со стороны Вашингтона им ждать не приходится.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ. В тот же день представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных, чьи интересы защищают положения Женевских конвенций.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. При этом, наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик. Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников — Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима — к смертной казни.

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