Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Мир
Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки
Сюжет:

Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: посольство не получало обращений от США по плененным на Украине наемникам
0
Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Вашингтоне не получало обращений от администрации США касательно судьбы американских наемников, взятых в плен на Украине. Об этом во вторник, 21 июня, заявил российский посол Анатолий Антонов.

ВС РФ уничтожили сотни иностранных наемников на Украине. Спецоперация 2 июня, онлайн-трансляция
Что происходит сегодня в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — сказал он в беседе с журналистами.

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс настаивает на том, что запрос властей на информацию остался без ответа.

Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметил, что слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной казни американских граждан, шокировали Вашингтон.

Также в Госдепе сообщили о гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий и предостерегли американцев от поездок на Украину.

17 июня в интервью телеканалу CBS News бывший морской пехотинец США рассказал, что наемники из США, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), осознают, что помощи со стороны Вашингтона им ждать не приходится.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ. В тот же день представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных, чьи интересы защищают положения Женевских конвенций.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. При этом, наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик. Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников — Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима — к смертной казни.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022