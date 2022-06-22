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Москвичи возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Москвичи в среду, 22 июня, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о жертвах Великой Отечественной войны в День памяти и скорби.

Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» началась в 4:00 по мск, она состоялась в Москве уже в 31-й раз.

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Люди массово идут к могиле и оставляют свечи, возлагают цветы. Эта акция проводится в память о 30 млн советских людей, которые стали жертвами самой кровопролитной войны в истории человечества.

В акции принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне сообщалось, что в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в Главном храме ВС РФ отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ.

Также в 02:30 в Главном храме ВС РФ началась Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

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