Минобороны рассказало об уничтожении ангаров с беспилотниками в районе Одессы

Вооруженные силы РФ ликвидировали ангары с беспилотниками «Байрактар-ТБ2» на базе военного аэродрома под Одессой. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» <...> уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами», — заявил он в ходе брифинга.

Помимо этого Конашенков рассказал об успешной атаке на артиллерийские взводы 155-миллиметровых гаубиц М777, обнаруженные на острове Кубанский, а также об уничтожении двух пусковых установок зенитной ракетной системы С-300 в районах Одесской области.

Днем ранее ВС РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса.

Позже оборонное ведомство представило кадры ударов по объектам инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ) и стратегическим целям.

По словам представителя МО, действия российских военных последовали в ответ на удары ВСУ по острову Змеиный, а также по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

9 июня российские военные уничтожили украинский беспилотник «Фурия» с помощью зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10». Украинский БПЛА удалось сбить при выполнении марша подразделений воздушно-десантных войск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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