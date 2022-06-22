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Эксперт сравнил с объявлением войны РФ запрет Литвой морского транзита

Военный эксперт Леонков: запрет Литвой морского транзита в Калининград стал бы объявлением войны России
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Литва не станет перекрывать для России морской транзит в Калининград, поскольку это было бы равнозначно объявлению войны. Об этом заявил 20 июня военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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«Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России. Запрет поставок больше скажется на развитии Калининградского региона», — отметил он.

По его словам, запрет Вильнюсом на сухопутный транзит особенно сильно на поставках товаров Балтфлоту не скажется.

Москва, по мнению эксперта, будет применять по отношению к Литве дипломатические и экономические рычаги воздействия. Между тем, военный ответ — последняя мера, которую вынуждена будет применить российская сторона.

Также Леонков уточнил, что экономических рычагов воздействия у России немало, их нужно применять сразу. Литва, предрек аналитик, вынуждена будет пойти на попятную.

По мнению чилийского журналиста Гонсало Лира Лопеса, Вашингтон может устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО хочет спровоцировать российскую армию на защиту Калининграда. Кроме того, для США — это возможность отвлечь внимание населения от высокой инфляции и проблем в экономике.

20 июня хорватский журналист Антун Роша в статье для Advance предположил, что Литва может также предпринять попытку перекрыть транзит газа в Калининградскую область. Вильнюс может воспользоваться тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию, уточнил обозреватель.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва его также распространила на грузовые авто.

Позже, 20 июня, был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он отметил, что решение Литвы — «это элемент блокады».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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