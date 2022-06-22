В Нижегородской области найдена одежда пропавшего мальчика
Волонтеры и представители правоохранительных органов нашли одежду и обувь пропавшего пятилетнего мальчика в Нижегородской области.
По данным «Известий», у гаражей были найдены его кофта и ботинки, однако самого ребенка поблизости не оказалось.
По словам местных жителей, мальчика ищет почти весь поселок Большое Пикино.
«Мальчик пропал, пять лет. Все ищут, спасибо большое им, волонтеры приехали. Куда-то ушел, около дома гулял и ушел. Никто не видел, куда он делся», — поделилась соседка.
Накануне сообщалось, что в Борском районе Нижегородской области пропал пятилетний мальчик, был объявлен сбор добровольцев для поисков ребенка.
По данным МВД России по городу Бор, в 21:20 поступило сообщение об исчезновении мальчика. Он ушел 21 июня около 16:30 из дома на улице Победы в деревне Большое Пикино.
Рост мальчика — 120 см, ребенок плотного телосложения, с короткими светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Среди примет ребенка — бородавка, также малыш заикается и прихрамывает на левую ногу.
Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать какую-либо значимую информацию по каналу связи 02 или по телефону 8 (831) 592-27-87.