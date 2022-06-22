Посол России Келин: Лондон направил Москве ноту по приговоренным к смерти в ДНР британцам

Правительство Великобритании передало Москве ноту после того, как иностранных наемников приговорили к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 21 июня, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — подчеркнул дипломат в интервью для телеканала «Россия 24».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также признал действия Лондона «обычным хамством и высокомерием». Также он отметил, что обсуждать решение, принятое в ДНР, следует с администрацией ДНР, и упрекнул британские власти в нежелании признать существование республики.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора подсудимые могут подать апелляцию.

Иностранные бойцы признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками. Соответственно, положения международного гуманитарного права не защищают их интересы.

Кроме того, по словам Захаровой, Россия информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако реакции со стороны британских властей не последовало.

В свою очередь, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин завил, что Великобритании «нужна просто картинка». Он указал на отсутствие желания вести переговоры с руководителями республики, существование которой Лондон не признает. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

Глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что не видит оснований для помилования осужденных. Он также исключил возможность обмена наемников на военнопленных. Тогда же в Верховном суде республики заявили об отсутствии прошений о помиловании со стороны самих боевиков.