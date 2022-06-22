Слова Пескова о возможной казни американских наемников шокировали правительство США

Администрация США была шокирована заявлением официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной казни для американских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России допускает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — отметил он в ходе брифинга для прессы.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что пленные наемники посягали на жизнь служащих ВС РФ и ЛДНР. По его словам, это может стать основанием для применения высшей меры наказания. Также Песков напомнил, что действие Женевских конвенций не гарантирует наемникам тот же уровень правовой зашиты, что и служащим регулярной армии.

Накануне Песков в интервью телеканалу NBC отметил, что Россия не может выступать гарантом того, что пленные американские наемники не будут приговорены к смертной казни. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в суде по итогам расследования.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации РФ. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тот же день представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие воевать в Донбасс наемники не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что, согласно международному гуманитарному праву, осужденные не могут рассчитывать на статус военнопленных.

До этого, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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