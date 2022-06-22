Сезон ухода за лесными культурами начали в Подмосковье

В Московской области начался сезон ухода за лесными культурами. Об этом 21 июня сообщается на сайте правительства региона.

Как рассказал председатель правительства Подмосковья Георгий Филимонов, специалисты скашивают нежелательную травянистую и древесную растительность, чтобы сеянцам хватало света и ничего не мешало расти, давая им хороший прирост.

«Июнь — начало проведения таких работ. В этом году уход будет проведен на площади 14 200 гектаров», — приводит слова Филимонова телеканал «360».

Председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что уход за высаженными деревьями и кустарниками следует производить на протяжении как минимум пяти лет после самой высадки.

Так, уже выполнены подобные мероприятия на площади примерно в 2,3. га. Всего в этом году такие работы будут проведены на площади 14,2 тыс. га, пишет РИАМО.

9 июня в региональном правительстве сообщили, что в Московской области восстановили около 500 га леса за весну 2022 года. В связи с затяжной весной проводить работы по лесовосстановлению начали 30 апреля. Больше всего деревьев высадили в Ногинске, Клину и Орехово-Зуеве. Кроме того, большие территории восстановили в Волоколамске, Дмитрове и других округах региона.