Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Общество
В рамках акции «Свеча памяти» 1418 свечей зажгли на Соборной площади Главного Храма ВС РФ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

Сезон ухода за лесными культурами начали в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области начался сезон ухода за лесными культурами. Об этом 21 июня сообщается на сайте правительства региона.

Карты, деньги для ствола: создана рентгеновская система диагностики деревьев
С ее помощью можно определять состояние растения, не нарушая его целостность

Как рассказал председатель правительства Подмосковья Георгий Филимонов, специалисты скашивают нежелательную травянистую и древесную растительность, чтобы сеянцам хватало света и ничего не мешало расти, давая им хороший прирост.

«Июнь — начало проведения таких работ. В этом году уход будет проведен на площади 14 200 гектаров», — приводит слова Филимонова телеканал «360».

Председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что уход за высаженными деревьями и кустарниками следует производить на протяжении как минимум пяти лет после самой высадки.

Так, уже выполнены подобные мероприятия на площади примерно в 2,3. га. Всего в этом году такие работы будут проведены на площади 14,2 тыс. га, пишет РИАМО.

9 июня в региональном правительстве сообщили, что в Московской области восстановили около 500 га леса за весну 2022 года. В связи с затяжной весной проводить работы по лесовосстановлению начали 30 апреля. Больше всего деревьев высадили в Ногинске, Клину и Орехово-Зуеве. Кроме того, большие территории восстановили в Волоколамске, Дмитрове и других округах региона.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022