Пять боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Подмосковье

В Московской области обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 21 июня, сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

В учреждении отметили, что взрывоопасные боеприпасы нашли в Лобне, Можайске и Ивантеевке, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе уточнили, что один снаряд обнаружили местные жители в поле рядом с деревней Сельцы Можайского городского округа. Прибывшие на место специалисты идентифицировали его как реактивный снаряд. Он был обезврежен на месте при соблюдении техники безопасности.

Сразу три взрывоопасных предмета местные жители обнаружили в СНТ «Колос» городского округа Лобня. По словам специалистов, это был 122-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя, а также 55 и 82 мм мины.

Минометную мину калибра 55 мм со взрывателем обнаружили в Ивантеевке Пушкинского городского округа. Опасный предмет вывезли в специальном контейнере и обезвредили.

13 июня снаряд и гильзы времен ВОВ обнаружили в посылке из Чехии, поступившей в главное отделение почты России в Москве. По данным источника телеканала «360», отделение почты расположено по адресу: Краснопрудный переулок, 7с1.

В мае Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили в подмосковных Луховицах 11 авиабомб времен ВОВ. Боеприпас нашел местный житель в лесу недалеко от поселка Белоомут, уточняет «Москва 24».

В апреле в подмосковном поселке Калининец местный житель, проходя мимо автомобильной мойки, обнаружил снаряд от миномета. Как выяснили «Известия», боеприпас находился в холщовом мешке.