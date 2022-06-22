В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши и Литвы

США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Такое предположение высказал чилийский журналист Гонсало Лира Лопес на своем YouTube канале.

«Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян», — сказал он.

По его словам, НАТО хочет спровоцировать российскую армию на защиту Калининграда.

Журналист полагает, что за решением Литвы ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоят США, которые хотят добиться эскалации конфликта в регионе.

Лопес считает, что для Белого дома — это возможность отвлечь внимание населения от высокой инфляции и проблем в экономике.

Между тем кандидат наук экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук 21 июня заявил, что РФ может заместить грузовой автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России, который запретила Литва, другими путями, в первую очередь водным транспортом.

Ранее в этот день в пресс-службе правительства Калининградской области рассказали, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит. При этом с 18 июня вступил в силу запрет на железнодорожный транзит грузов. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Вильнюс следует санкциям альянса.

Накануне Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В него вошли в том числе продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа, чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия. Ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

В Совете Федерации назвали решение Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область очередной попыткой обострить отношения между Россией и Евросоюзом. Совбез РФ пообещал в ближайшее время ответить на ограничения Литвы. Там добавили, что ответ негативно повлияет на литовцев.

Кроме того, Россия выразила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру и потребовала немедленно возобновить транзит в Калининградскую область.