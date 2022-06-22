Спецназ Особой воздушной службы Великобритании (SAS) сражается на стороне ВСУ в ходе спецоперации России. Об этом рассказал ветеран армии США, принимающий участие в боевых действиях на стороне Украины, Сет Харп в своем Twitter.

«[ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — написал он.

Таким образом американец описал один из эпизодов, свидетелей которого он явился. По мнению Харпа, у украинских войск существуют проблемы с координацией и управлением.

Сет Харп является автором журналистских расследований, свои материалы он пишет с мест боевых действий. 19 июня он опубликовал статью, где рассказал о боях в Северодонецке в Луганской Народной Республике и назвал материал «невероятно отрезвляющим» текстом.

Так, американец указал на то, что регулярно между украинскими националистами и иностранными наемниками открывается «дружественный огонь». В частности, он упомянул случай с британским снайпером из состава SAS, когда тот при выполнение боевого задания случайно сбил украинский бронетранспортер.

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