Американский оператор связи Intelsat заблокировал трансляцию каналов Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК), Первого канала и НТВ.

Проблема коснулась абонентов провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс». Российская компания использует аппараты Intelsat — Horizons 2 и Intelsat-15. О проблеме «Известиям» рассказал источник на рынке космической связи. Информацию подтвердил гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский. По его словам, Intelsat отключил приемо-передающие мощности (транспондеры), через которые каналы транслируются более чем 3 млн абонентов.

«Вещание этих каналов на платформе «Ориона» не прервалось — сигнал дублируется со спутника «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». Чтобы смотреть эти каналы, зрителям требуется перенаправить свои спутниковые антенны на этот спутник», — объяснил топ-менеджер «Ориона».

Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский минфин.

Intelsat прекратила трансляцию некоторых программ на «Орион Экспресс» в связи с санкционными ограничениями на вещание в Россию, введенными ЕС, Великобританией и США, подтвердил представитель компании.

Для подавляющего большинства пользователей спутниковых антенн-тарелок переориентация на российский спутник «Экспресс-80» — задача труднорешаемая собственными силами или нерешаемая вообще, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Нужно вызывать специалистов из специализированных фирм, а это время и дополнительные расходы», — объяснил он.

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Шальной пульт: зрителям спутникового ТВ отключили российские каналы