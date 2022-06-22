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Россиян предупредили о штрафах за ромашки и одуванчики на дачных участках

Юрист Редин предупредил о штрафах за ромашки и одуванчики на дачных участках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, что наличие на дачном участке сорняков, которыми в том числе являются одуванчики и ромашки, может обернуться штрафом в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

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В беседе с агентством «Прайм» в среду, 22 июня, специалист отметил, что данная мера зафиксирована частью четыре статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Редин подчеркнул, что штрафы назначаются с учетом объективных факторов, а именно: относится ли данный земельный участок к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорняков.

Юрист объяснил, что если штраф можно получить на нецелевое использование участка, если будет доказано, что сорняки выращивались там намеренно, а площадь покрытия этими растениями превышает 20-25% от общей площади участка, отмечает сайт kp.ru.

«Если же вы являетесь собственником участка под ИЖС, то штрафные санкции к вам применяться не могут», — добавил эксперт.

Штраф будет назначен в любом случае вне зависимости от категории участка за распространение борщевика, пишет НСН.

20 июня в Московской области борьбу с борщевиком контролируют при помощи мобильного приложения. Специалисты получают в приложении оперативную информацию о новых местах появления борщевика, а также отчитываются о проделанной работе. При выявлении нарушений задание возвращается на доработку исполнителю.

9 июня председатель правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала о ходе борьбы с борщевиком Сосновского в регионе. С мая земельным контролем проводятся проверки, которые носят системный характер. За это время инспекторами осмотрено более 2 тыс. земельных участков, из них на 1,2 тыс. подтвердились очаги произрастания сорняка, пишет RT.

За день до этого в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что железнодорожники освободили от борщевика почти 100 га полосы отвода магистрали. В пресс-службе подчеркнули, что сезонные работы, которые начинаются с наступлением стабильной теплой погоды, направлены прежде всего на обеспечение безопасности движения. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках.

Ранее автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала, что избавиться от нежелательной растительности можно при помощи гербицидов, соли и лопаты, отмечает телеканал «360». В борьбе с одуванчиками помогут гербициды, а также срез или выкапывание растения вместе с корнем. Борщевик же размножается, как правило, семенами, поэтому его следует удалить еще до их появления, отмечает телеканал «Звезда».

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