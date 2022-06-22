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В Хорватии допустили попытку Литвы перекрыть газ в Калининград

Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Литва может предпринять попытку перекрыть транзит газа в Калининградскую область. Соответствующую позицию высказал 20 июня хорватский журналист Антун Роша в статье для Advance.

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«Газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — написал автор материала.

Он отметил, что остановка поставок может произойти вслед за уже принятым решением Вильнюса исполнить предписание Евросоюза (ЕС) и ограничить транзит определенных грузов в Калининградскую область.

Роша уточнил, что Литва может воспользоваться тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию.

Обозреватель отметил, что Москва видит враждебную риторику в действиях литовской стороны, несмотря на заверения Вильнюса, что таким образом он лишь исполняет санкции ЕС.

Как заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом. Он подчеркнул, что ответные меры, которые последуют на действия Вильнюса, очевидны, они будут достаточно болезненны для литовской стороны.

В то же время, как считает кандидат наук экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук, Россия сможет выйти из сложившейся ситуации, например, заместив грузовой автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России, который запретила Литва водным транспортом. При этом нужно учитывать необходимость оснащения российского флота дополнительными кораблями.

20 июня министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия. Позже стало известно, что ограничения на транзит грузов из регионов России в Калининградскую область через Литву распространяются и на перевозки грузовыми автомобилями.

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