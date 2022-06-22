Эксперты спрогнозировали сохранение внешнеполитического курса Израиля

Смена правительства в Израиле не приведет к смене внешнеполитического вектора Израиля — на отношения с Вашингтоном и Москвой, равно как и на отношения с Палестиной, этот шаг в обозримой перспективе не повлияет. Об этом 22 июня сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

Как сообщают израильские СМИ, выборы могут состояться 25 октября, после религиозных праздников. Советник экс-премьера Израиля Ариэль Бульштейн пояснил, что в стране нет официальной даты старта предвыборной кампании, каждая партия сама устанавливает сроки.

Шансы Нетаньяху на возвращение в кресло премьера традиционно велики, считает сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Политолог Зеэв Ханин отметил, что внешняя политика Израиля достаточно последовательна и стабильна, радикальных изменений после смены кабинета год назад не было, правительство вело тот же курс.

Премьер Нафтали Беннет за год дважды побывал с визитами в России и, как пишут израильские СМИ, смог установить теплые отношения с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то что и Беннет, и Лапид достаточно жестко выступили с осуждением российской спецоперации по защите Донбасса — а после и с осуждением заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, — Израиль не присоединился к санкциям против РФ и не закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Премьер и спектакли: почему в Израиле развалилась коалиция