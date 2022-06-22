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В cервисных центрах сообщили о дефиците запчастей для iPhone

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Фото: unsplash/Fili Santillán
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В российских авторизованных сервисных центрах Apple возникли проблемы с деталями для айфонов, необходимыми для ремонта гаджетов. В первую очередь не хватает экранов и аккумуляторов, рассказали «Известиям» в ряде АСЦ.

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Корреспондент обратился в несколько центров с вопросом, возможно ли сейчас заменить аккумулятор и экран на прошлогоднем флагмане — iPhone 12 Pro Max. В «НБ Сервисе» сказали, что сейчас в наличии аккумуляторов на 12-ю серию нет, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки. Как рассказал менеджер, замена детали происходит так: айфон отправляют непосредственно в представительство Apple, там меняют аккумулятор, а затем возвращают девайс обратно.

«Если раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения, то теперь процесс заметно усложнился, поскольку нарушена логистика», — сказал представитель компании.

В сервисном центре Re:Store «Известиям» сказали, что аккумуляторов в наличии нет. Там добавили: нужно будет оставить айфон и ждать пять-семь рабочих дней, однако этот срок неокончательный.

В сервисном центре «М.Видео» подтвердили, что все запчасти сегодня оформляют под заказ, а срок ожидания ремонта может затянуться.

«Сейчас в ремонте зачастую отказывают, так как закончились экраны на определенные модели, а также другие компоненты», — подтвердил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

О проблеме знает и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Сейчас обслужить iPhone весьма затруднительно, поскольку компоненты для них действительно закончились и пользователям приходится очень долго ждать, чтобы заменить ту или иную деталь», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Винтик вне системы: в сервисных центрах сообщили о дефиците запчастей для iPhone

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