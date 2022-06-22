Российские военные полицейские провели акцию «Свеча памяти» на Украине

В зоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса прошла акция «Свеча памяти», военнослужащие военной полиции группировки «Отважные» зажгли огоньки в память о жертвах Великой Отечественной войны. Минобороны РФ опубликовало 22 июня кадры прошедшей акции.

Участники спецоперации выстроились в форме тактического знака «О», держа в руках зажженные свечи.

Акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, официально началась в России 21 июня. Мероприятие стартовало с зажжения главной свечи в столичном Елоховской соборе, где 81 год назад состоялась первая литургия за будущую Великую Победу.

Кроме того, в среду, 22 июня, в 12:15 состоится всероссийская минута молчания. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Акция «Минута молчания» стала традиционной, ее цель россияне видят в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавится привычная деятельность, а также радио- и телевещание.

В Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ уже доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» для проведения мемориальной акции «Свеча памяти». Бресте (Белоруссия) факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны Валерий Касатонов.

Также с 9:00 во вторник возле главного храма ВС России начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей» и на Соборной площади.

Также во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ, экспозиции в музеях.

Как отметила глава попечительского совета акции, депутат Госдумы Ирина Яровая, «Свеча памяти» объединит десятки миллионов человек.

Как в России будет проходить День памяти и скорби 22 июня 2022 года — следите на телеканале «Известия».