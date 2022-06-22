Военкор «Известий» показал разминирование «Точки-У» в ЛНР

Саперы ВС РФ приступили к разминированию украинской ракеты «Точка-У», которая была сбита российским ПВО над одним из поселков Луганской Народной Республики (ЛНР). Работу специалистов показал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Даже обломки снарядов тактического ракетного комплекса «Точка-У» представляют серьезную опасность для окружающих. Приземлившуюся боеголовку категорически нельзя передвигать, поскольку она может сдетонировать в любой момент с последующим выбросом осколков. Область поражения при этом сопоставима с площадью нескольких футбольных полей.

Обезвредить такой объект можно только путем подрыва на месте падения. Ситуация осложняется тем, что вокруг располагаются жилые дома, поэтому прежде всего необходимо эвакуировать людей из зоны риска.

Для того, чтобы обезопасить специалистов инженерной группы, под завал направляют робота сапера на дистанционном управлении.

Отмечается, что населенные пункты ЛНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Для нанесения ударов используют все виды орудий: от 152-х миллиметровых снарядов до тактических ракет.

«Работы здесь очень много, здесь заметно, что все дома разрушены, все жилые кварталы. Была жизнь недавно, мирные люди. Сейчас этот район опустошен, здания опустели, все разрушено», — поделился старший сапер с позывным «Ворчун».

Российские военнослужащие обследуют каждый метр. Особое внимание уделяется многоквартирным и жилым домам, там, где не разорвавшиеся элементы снарядов могут находится под завалами и представлять опасность.

Ранее, 19 июня, Минобороны РФ показало работу бойцов инженерного подразделения Западного военного округа (ЗВО) в освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Саперы выезжают на разминирование автодорог, сельхозугодий и приусадебных участков по запросам местных жителей. Ежедневно они находят и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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