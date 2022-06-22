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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в среду, 22 июня. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +19…+21 градус, ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов. При этом в ночное время прогнозируется переменная облачность.

Днем ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 737–741 мм ртутного столба.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столицу жара придет 24 июня, вместе с ней и сильное ультрафиолетовое излучение. Индекс УФИ превысит значение шесть. Как предупредил метеоролог, при сочетании малой облачности и насыщенной энергии солнечных лучей существует опасность сильно обгореть.

При этом, Вильфанд подчеркнул, что в Москве в выходные дни, 25-26 июня, воздух прогреется до 31 градуса, это на 4–5 градуса выше нормы. Жаркая погода, с большой вероятностью, продолжится и на следующей неделе, заключил он.

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