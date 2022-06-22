Корреспондент «Известий» показал работу истребителей на спецоперации

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу истребителей Су-35 в ходе специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Спектр задач летных экипажей ВС РФ довольно широк: пилоты истребителей контролируют воздушный периметр, сопровождают колонны с ценными грузами и, наконец, наносят удары по стратегическим объектам вооруженных сил Украины (ВСУ) в обход вражеских ПВО.

«При получении приказа выполняем атаки на поражение воздушных целей. Обнаруживаем и наземные цели. Также при обнаружении выполняем пуски по ПВО противника. На земле и в небе, над водой и даже на глубине», — поделился летчик Су-35 Константин.

Полеты осуществляются на высоте до 20 км. Современные истребители могут похвастаться не только высокими скоростями, но и выдающейся маневренностью, благодаря которым самолет может уйти от любой ракеты. Кроме того, функция дозаправки в небе позволяет участвовать в продолжительных операциях. Также на борту самолета можно разместить до 8 т разнокалиберного оружия.

Российские служащие отмечают, что любые попытки оспорить господство Су-35 в небе неизбежно заканчивались крахом противника.

Кабина истребителя рассчитана только на одного человека. Тем не менее, одиночество штурману не грозит: оставшиеся на земле товарищи всячески поддерживают тех, кто ушел в небо. По возвращении с задания пилота встречают военные техники, которые помогают снять шлем и спуститься, а затем приступают к тщательной проверке всех систем воздушного судна.

20 июня сотрудник «Известий» Александр Сафиулин показал работу российской авиации по украинским позициям. По словам журналиста, за каждый прилет украинские боевики получат по снаряду. Если ранее российские военные ждали темного времени суток для нанесения ответного удара, то теперь вылет авиации проходит и днем, подчеркнул он.

Ранее в этот день военкор Ольков осветил тактику работы истребителей Су-34. Журналист представил кадры из военного аэропорта и рассказал об основных этапах выполнения боевых задач.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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