Минобороны РФ показало работу расчетов ЗРК «Тор-М2» на спецоперации

Тактические зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» являются универсальными комплексами войсковой противовоздушной обороны (ПВО), ракета способна за несколько секунд проделать путь в два десятка километров. Минобороны России показало кадры работы такого комплекса в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Зенитные ракетные комплексы ПВО круглосуточно обеспечивают войскам своего рода щит от нападения воздушных объектов с украинской стороны. Как говорят российские военные, система противовоздушной обороны буквально знает каждого «воздушного врага» в лицо.

ЗРК могут поражать практически все типы летательных аппаратов, которые движутся в направлении позиций российских войск. В частности, БПЛА «Байрактар».

«Главной задачей комплекса является прикрытие подразделений Сухопутных войск, как на марше, так и в ходе ведения как оборонительного, так и наступательного боя. На скорости до 45 км/ч эта машина может прекрасно вести разведку воздушного пространства, обнаруживать, брать на сопровождение и производить пуски по цели», — рассказал командир батареи Роман.

Он уточнил, что комплекс способен видеть малогабаритные цели вплоть до отдельно летящих птиц.

Позиции ЗРК меняются несколько раз за одну смену. Зенитчики отмечают, что это необходимо, поскольку разведка ВСУ ведет буквально охоту за «Тор-М2».

При этом, добавили в оборонном ведомстве, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму. Кроме того, чтобы привести в боевую готовность комплекс, достаточно несколько секунд.

16 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот же день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов — постановщиков помех в ходе спецоперации. Как отметили в ведомстве, комплекс может подавлять электронные системы противника в радиусе более сотни километров, а сам вертолет, сопровождая и прикрывая ВКС РФ, может оставаться вне зоны поражения.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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