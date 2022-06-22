Участники спецоперации присоединились к акции «Свеча памяти»

Военнослужащие группировки «Отважные», участвующие в спецоперации по защите Донбасса, в День памяти и скорби присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти» в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 22 июня, сообщает Минобороны России.

Военнослужащие зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V, что означает victory (победа).

На табличке мемориала павшим Героям Отечества высечены имена советских солдат, сержантов, матросов и офицеров, которые сражались за освобождение от нацизма.

Накануне сообщалось, что в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в Главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ. От частицы доставленного Вечного огня будет зажжено 1418 памятных свечей, по числу дней Великой Отечественной войны.

Также с 02:30 в Главном храме ВС РФ начнется Божественная литургия. Священнослужители проведут панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.