Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ

Геополитический конфликт на Украине имеет все шансы перерасти в состязание на выносливость между Евросоюзом (ЕС) и Россией. Об этом во вторник, 21 июня, заявил президент США Джо Байден.

«На каком-то этапе это превратится в своеобразную игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — объяснил он в рамках мероприятия для прессы в Белом доме.

Американский лидер также подчеркнул необходимость дальнейшей помощи Украине и отметил, что не боится возможных разногласий между союзниками на почве серьезных экономических и политических потрясений.

Ранее, 19 июня, Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины и призвал участников альянса не прекращать поддержку Киева, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Подобный тезис также выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной» к Украине. В то же время глава британского правительства признал «усталость» мира от Украины.

17 июня газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту вокруг Украины. По их словам, администрация Белого дома намерена лишить Россию преимущества, увеличивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить разрушающие последствия конфликта для мировой экономики и возможного возникновения голода в ряде стран.

Ранее, 28 мая, итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси заявил, что конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России. 24 мая аналогичное мнение выразил американский конгрессмен Сет Мултон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».