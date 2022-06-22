Подмосковье сохранило первое место в России по производству творога

Московская область сохранила первое место по производству творога в России. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, регион стабильно занимает лидирующие позиции по производству молочной продукции и сохраняет лидерство с 2018 года, сообщает телеканал «360».

В первом квартале в Подмосковье произвели 20,95 тыс. т творога, пишет RT. В 2021 году регион произвел 89,1 тыс. т творога.

Этим направлением занимаются фермы региона и более 20 областных предприятий. Реализация их продукции осуществляется и в Подмосковье, и за его пределами.

На производство влияют модернизация предприятий, закупка современного оборудование и запуск новых инвестиционных проектов.

10 июня Мурашов рассказал, что производители мороженого в Подмосковье заняли почти треть российского рынка.

В мае стало известно, что в Московской области производство мороженого увеличилось в два раза за три месяца. Регион занимает лидирующую позицию среди остальных российских субъектов по производству этого лакомства.

Также в мае врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала употреблять минимум по 50 г творога в сутки, чтобы улучшить работоспособность и состояние печени. По ее словам, если вести нездоровый образ жизни, то в клетках печени человека постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге, пишет НСН.

В марте главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина посоветовала при высоком уровне стресса питаться творогом жирностью не более 5%, белком яйца, мясом птицы без видимого жира и кожи, а также огурцами, помидорами, морковью и сельдереем. Как отмечает телеканал «Звезда», эти продукты практически не оказывают негативного эффекта на обмен веществ.