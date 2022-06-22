Минобороны РФ запустило исторический проект к годовщине начала ВОВ

Минобороны РФ на основе документов из фондов своего Центрального архива (ЦАМО) со среды, 22 июня, запускает новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», где в представленных документах рассказывается о подготовке Германии к вторжению, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, публикация материалов направлена, в частности, на то, чтобы опровергнуть продвигаемые в настоящее время на Западе тезисы об агрессивных намерениях Советского Союза накануне войны.

Так, представлен доклад начальника штаба венгерской королевской армии на тему «Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года», в котором сообщается, что русская армия в то время не была готова к ведению крупных сражений и всячески советское правительство пыталось обойти войну с германской стороной.

На оборонительный характер боев Красной армии на собственных границах указывает и опубликованное осведомление начальника штаба венгерской королевской армии о пограничном положении на конец мая 1941 года, где отмечается, что вдоль западной границы от Балтийского до Черного моря продолжаются фортификационные работы, советское правительство всячески хочет избежать вооруженного конфликта с Германией.

Между тем указывается на тот факт, что активизация действий советского руководства по укреплению обороноспособности страны была связана с последними донесениями разведки, которая приводила всё больше свидетельств подготовки Германии к крупномасштабной войне с Советским Союзом.

В материалах также приводятся доказательства того, что, как и в сегодняшние дни, в 1941 году нацисты заранее готовили провокации для дискредитации нашего государства и Красной армии.

В проекте Минобороны представлены и директивы, раскрывающие фашистские приготовления к войне. Говорится, что они заключались не только в переброске на восток и реорганизации гитлеровских войск, но и в предварительном планировании административной и хозяйственной деятельности на оккупированных территориях СССР.

Так, при оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные Организацией украинских националистов, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины.

Кроме того, документы подробно описывают действия Красной армии и немецко-фашистских войск в первые и последующие дни войны. Отмечается стойкость духа советских солдат и описываются подвиги.

Например, приводится героизм красноармейца минометной роты Соловьева, который совершил подвиг, подорвав себя и противника гранатой.

Месяц назад Минобороны РФ запустило другой мультимедийный раздел «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках», он посвящен освобождению городов Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков. В документах представлено, в частности, описание битвы за Днепр, которая сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, 9 мая, оборонным ведомством были опубликованы материалы, демонстрирующие, какие преступления совершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

Также представленные в разделе документы свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой на всех победы.