Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев
Общество
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Мир
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
На Украине безработных начнут привлекать к общественным работам
Мир
Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников
Мир
Вице-канцлер ФРГ допустил экономическую ситуацию «хуже, чем в пандемию»
Мир
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство
Мир
В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан
Сюжет:

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России в среду, 22 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

В ведомстве отметили смелые и решительные действия ефрейтора Валерия Оськина, который выполнял боевую задачу по занятию высоты в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного боевикам. Его экипаж обеспечивал безопасность продвижения основных сил группировки войск ВС РФ в глубину обороны противника.

В ходе движения военнослужащий обнаружил группу националистов численностью до 10 человек, вооруженных стрелковым оружием. Оськин оценил ситуацию и прицельным огнем крупнокалиберного пулемета уничтожил группу боевиков. Действия ефрейтора позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

Также в МО рассказали о грамотных действиях начальника расчета пусковой установки, старшего лейтенанта Андрея Никулина. Его точные расчеты по целям, а также умелая организация работы подчиненного личного состава позволили поразить четыре вертолета и до 12 националистов, входящих в расчет боевых машин.

Кроме того, возглавляя расчет пусковой установки, военнослужащий нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой нацистов, тем самым лишив националистов резервов вооружения, военной и специальной техники для ведения устойчивых оборонительных действий. В ведомстве указали на то, что профессиональные действия Никулина способствовали быстрому продвижению российских батальонно-тактических групп вглубь обороны противника.

В Минобороны отметили организаторские способности сержанта Максима Репко, который вместе со своими подчиненными обеспечивал безопасное перемещение артиллерийской батареи в заданный район.

Во время продвижения по маршруту военнослужащий обнаружил группу вооруженных националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, он принял решение вступить в бой с врагом. Сержант мгновенно оценил ситуацию дал команду подчиненным вывести из-под огня артиллерийское вооружение в безопасное место и исключить возможность его уничтожения противником.

Репко с группой российских десантников остался прикрывать отвод артиллерийской техники в тыл. В ходе боя сержант уничтожил более пяти националистов. Его действия позволили полностью уничтожить группу националистов, а также не допустить гибель личного состава и уничтожения артиллерийской техники.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и страны Европы. По его словам, гаубицы не успели сделать ни одного выстрела.

Днем ранее Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса. Кроме того, в районе населенного пункта Подгорное были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022