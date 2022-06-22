Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в среду, 22 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили смелые и решительные действия ефрейтора Валерия Оськина, который выполнял боевую задачу по занятию высоты в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного боевикам. Его экипаж обеспечивал безопасность продвижения основных сил группировки войск ВС РФ в глубину обороны противника.

В ходе движения военнослужащий обнаружил группу националистов численностью до 10 человек, вооруженных стрелковым оружием. Оськин оценил ситуацию и прицельным огнем крупнокалиберного пулемета уничтожил группу боевиков. Действия ефрейтора позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

Также в МО рассказали о грамотных действиях начальника расчета пусковой установки, старшего лейтенанта Андрея Никулина. Его точные расчеты по целям, а также умелая организация работы подчиненного личного состава позволили поразить четыре вертолета и до 12 националистов, входящих в расчет боевых машин.

Кроме того, возглавляя расчет пусковой установки, военнослужащий нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой нацистов, тем самым лишив националистов резервов вооружения, военной и специальной техники для ведения устойчивых оборонительных действий. В ведомстве указали на то, что профессиональные действия Никулина способствовали быстрому продвижению российских батальонно-тактических групп вглубь обороны противника.

В Минобороны отметили организаторские способности сержанта Максима Репко, который вместе со своими подчиненными обеспечивал безопасное перемещение артиллерийской батареи в заданный район.

Во время продвижения по маршруту военнослужащий обнаружил группу вооруженных националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, он принял решение вступить в бой с врагом. Сержант мгновенно оценил ситуацию дал команду подчиненным вывести из-под огня артиллерийское вооружение в безопасное место и исключить возможность его уничтожения противником.

Репко с группой российских десантников остался прикрывать отвод артиллерийской техники в тыл. В ходе боя сержант уничтожил более пяти националистов. Его действия позволили полностью уничтожить группу националистов, а также не допустить гибель личного состава и уничтожения артиллерийской техники.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и страны Европы. По его словам, гаубицы не успели сделать ни одного выстрела.

Днем ранее Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса. Кроме того, в районе населенного пункта Подгорное были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»