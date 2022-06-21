Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев
Общество
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Мир
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
Мир
Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
На Украине безработных начнут привлекать к общественным работам
Мир
Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников
Мир
Вице-канцлер ФРГ допустил экономическую ситуацию «хуже, чем в пандемию»
Мир
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство
Мир
В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан

Лавров 22 июня посетит Иран

Глава МИД РФ Лавров 22 июня посетит с визитом Тегеран
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня посетит столицу Ирана — Тегеран. Об этом накануне заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Завтра С.Лавров совершит визит в Иран», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

О планах главы МИД посетить Иран ранее, 13 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с «РИА Новости» она отметила, что даты поездки «прорабатываются».

Тогда же официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде подтвердил, что в Тегеране ждут приезда российского министра, чтобы обсудить расширение сотрудничества РФ и Ирана в евразийском и кавказском регионе.

Ранее, 16 июня, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что вопрос проведения саммита России, Ирана и Турции сейчас находится на согласовании. Лаврентьев также рассказал, что Иран уже заверил Россию и Турцию, что готов принять в нем участие.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022