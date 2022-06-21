Лавров 22 июня посетит Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня посетит столицу Ирана — Тегеран. Об этом накануне заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Завтра С.Лавров совершит визит в Иран», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

О планах главы МИД посетить Иран ранее, 13 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с «РИА Новости» она отметила, что даты поездки «прорабатываются».

Тогда же официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде подтвердил, что в Тегеране ждут приезда российского министра, чтобы обсудить расширение сотрудничества РФ и Ирана в евразийском и кавказском регионе.

Ранее, 16 июня, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что вопрос проведения саммита России, Ирана и Турции сейчас находится на согласовании. Лаврентьев также рассказал, что Иран уже заверил Россию и Турцию, что готов принять в нем участие.

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