Все автобусы оснастят кондиционерами в Ростове-на-Дону

Все автобусы будут оснащены кондиционерами до 2023 года в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию.

На текущий момент кондиционеры установлены в 80% автобусов. При этом, согласно нормативам, системой охлаждения необходимо оборудовать 70% транспорта.

Климатическую технику установят во всем подвижном составе до 1 января.

В мэрии уточнили, что проверки работы кондиционеров в транспорте проводятся на регулярной основе. Всего за один день было выявлено 38 нарушений, за месяц специалисты обнаружили порядка 180 недочетов в исполнении контрактов. По меньшей мере пять перевозчиков были оштрафованы из-за неработающих кондиционеров.