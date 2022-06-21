Секретарь Совбеза РФ Патрушев пообещал жесткий ответ Литве на блокаду Калининграда

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что Москва примет ответные меры после того, как Литва ввела запрет на транзит через свою территорию ряда предназначенных для Калининграда товаров. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 21 июня, во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что нельзя доверять «не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже». В качестве примера секретарь Собвеза привел именно блокаду Литвой «с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права» транзита определенных грузов в Калининградскую область.

Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом ранее в этот день. В ходе встречи с представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александром Гуцаном, а также главами регионов, входящих в состав СЗФО и представителями ряда министерств и ведомств была затронута тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием, а также рассмотрены проблемы транспортной доступности региона.

Позже во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом может быть рассмотрен как ответная мера на ограничение Литвой транзита. Он добавил, что план по ответным мерам планируется направить в Москву уже на этой неделе.

При этом Алиханов заявил, что ущерб государствам Прибалтики от потенциальных ответных мер Москвы на запрет Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область может быть очень серьезным.

Как заявил кандидат наук экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук «Известиям», Россия может заместить грузовой автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью страны, который запретила Литва, другими путями, в частности водным транспортом.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва его также распространила на грузовые авто.

20 июня Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. Сюда вошли в том числе продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа, чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Ранее в тот же день временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он заявил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.