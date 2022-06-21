Поликлинику отремонтируют в Нижнем Тагиле за 19 млн рублей

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по выбору подрядчика для ремонта поликлинике на улице Металлургов. Начальная стоимость контракта составляет 19 млн рублей.

Тендер объявила городская больница №4, средства на ремонт будут выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Подрядчик должен выполнить реконструкцию первого, второго и четвертого этажей поликлиники, а также подвала и козырька. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Кроме того, рабочие выполнят ремонт пола, стен и потолка, заменят двери и окна, обновят сети водоотведения, вентиляции и электроснабжения. Завершить ремонт необходимо с 25 июля по 22 октября.

Ранее сообщалось, что больницу в поселке Новобурейский в Амурской области отремонтируют за 221,3 млн рублей. Работы будут выполнены до 2024 года. В здании заменят инженерные коммуникации и приведут в порядок помещения.