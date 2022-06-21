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Сюжет:

Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России

Песков: сообщения о предстоящей массовой мобилизации в России — фейк британских СМИ
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Заявления британских СМИ о предстоящей массовой мобилизации россиян оказались фейковыми. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Да. Это чистые фейки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» заявил, что мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

В Госдуме на вопрос о возможности мобилизации в России ответили также отрицательно.

5 марта президент РФ Владимир Путин указал, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Отвечая на вопросы о проведении специальной военной операции он подчеркнул, что в решении задач задействованы только профессиональные военные, а привлекать призывников не собираются.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Решению Москвы предшествовало обострение ситуации в регионе я в середине февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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