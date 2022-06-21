«Валдаи» запустят между Нижним Новгородом и Бором с 22 июня
Судна на подводных крыльях «Валдай» будут курсировать между Нижним Новгородом и Бором. Навигация откроется с 22 июня.
По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, время в пути будет составлять около 20 минут. С Нижне-Волжской набережной «Валдаи» будут отправляться в 7:30, 13:00 и 18:30. Судна с Борской пристани будут отплывать в 8:05, 13:40 и 19:05. Об этом пишет ИА «НьюсНН».
Стоимость проезда в одну сторону будет составлять 150 рублей, для льготников — 120 рублей. Одно судно вмещает до 44 пассажиров.
В зависимости от спроса перевозчик «Водолет» готов увеличивать количество рейсов.
Ранее сообщалось, что для жителей Нижнего Новгорода станут доступны проездные билеты с бесплатными пересадками с электричек на другие виды транспорта.