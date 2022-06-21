Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

В результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранения получили трое детей. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

В сообщении говорится о том, что в результате обстрела ВФУ по улице Заслонова, на территории школы № 56 трое детей получили ранения. Среди них мальчик и девочка 2009 года рождения, и еще одна девочка 2016 года рождения.

По информации штаба, девочка 2016 года рождения получила тяжелое ранение, она находится в реанимации.

20 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что в ДНР за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

По информации СЦКК, девять детей погибли, 66 — пострадали.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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