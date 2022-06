Клиенты Shein начали находить на бирках одежды послания о помощи

Крупный скандал разразился вокруг одного из крупнейших китайских интернет-магазинов Shein. Покупатели начали находить на бирках полученной одежды скрытые сообщения с призывом о помощи: Need your help («Нужна твоя помощь»).

Исходя из этого клиенты предположили, что компания занимается эксплуатацией труда. Снимки бирок с инструкцией для стирки, в которых вписаны «секретные послания», быстро разошлись по соцсетям.

По информации издания The Daily Dot, первое подобное видео было опубликовано в TikTok еще в конце мая, оно набрало более 40 млн просмотров.

После многочисленных кадров с подобными бирками авторы официального аккаунта Shein в той соцсети дали официальный комментарий. Они заверили, что соблюдают строгий кодекс, запрещая поставщикам использовать детский труд. Там объяснили, что эта надпись на бирке является призывом использовать кондиционер для белья при первой стирке.

«Наша цель состояла в том, чтобы напомнить покупателям о необходимости смягчить ткань при первой стирки, используя кондиционер. <…> Формулировка на этикетке «Нужна ваша помощь с использованием мягкого моющего средства при первой стирке, чтобы сделать товары мягче» могла вызвать некоторое недопонимание», — сообщили в компании.

Однако многих клиентов и в общем пользователей соцсети не удовлетворил этот ответ. Люди требуют от Shein показать условия работы на объектах компании.