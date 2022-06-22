Число квартир с предчистовой отделкой в Москве за год выросло вдвое
В мае 2022 года число квартир с предчистовой отделкой в новостройках эконом- и комфорт-класса в Москве выросло вдвое. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».
В мае 2022 года московские застройщики продавали на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса 16,7 тыс. квартир. Из них 3,4 тыс. квартир предлагались с предчистовой отделкой (white box), которая предполагает возведение межкомнатных перегородок, прокладку коммуникаций (электричество, водоснабжение), штукатурку, шпатлевку стен и потолка, устройство черновой стяжки пола, рассказали в компании.
По данным аналитиков, в апреле таких квартир было 2,8 тыс., а в мае 2021 года — 1,6 тыс. Так, только за месяц их число увеличилось на 21%, а за год — вдвое. Квартиры в формате white box с февраля 2022 года начали вытеснять квартиры без отделки, которые долго преобладали на рынке.
«Отделка в формате white box позволяет покупателям избежать самого трудоемкого и затратного, чернового, этапа работ», — пояснил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.
В текущих условиях жилье с полной отделкой вновь может стать редким явлением, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
Рост себестоимости строительства, сокращение импортных поставок, а также снижение платежеспособности потенциальных покупателей могут заставить девелоперов вновь вернуться к практике продаж черновых квартир, пояснила она. Впрочем, если ипотека станет доступной, этого удастся избежать, выразила надежду Коркка.