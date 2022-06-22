Реклама
Прямой эфир
Мир
Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Мир
В Техасе снесут школу после стрельбы с 19 погибшими детьми
Мир
Посольство России не получало от США обращений по пленным наемникам
Общество
Москвичи возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ
Мир
Байден захотел временно отменить топливный налог в США
Происшествия
Три самолета не смогли приземлиться в Красноярске из-за тумана
Спорт
Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в НХЛ
Мир
Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России
Экономика
Компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между РФ и ЕC

Число квартир с предчистовой отделкой в Москве за год выросло вдвое

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мае 2022 года число квартир с предчистовой отделкой в новостройках эконом- и комфорт-класса в Москве выросло вдвое. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

Ушли в обрыв: спрос на льготную ипотеку падает второй месяц подряд
Когда ожидать снижения ставки

В мае 2022 года московские застройщики продавали на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса 16,7 тыс. квартир. Из них 3,4 тыс. квартир предлагались с предчистовой отделкой (white box), которая предполагает возведение межкомнатных перегородок, прокладку коммуникаций (электричество, водоснабжение), штукатурку, шпатлевку стен и потолка, устройство черновой стяжки пола, рассказали в компании.

По данным аналитиков, в апреле таких квартир было 2,8 тыс., а в мае 2021 года — 1,6 тыс. Так, только за месяц их число увеличилось на 21%, а за год — вдвое. Квартиры в формате white box с февраля 2022 года начали вытеснять квартиры без отделки, которые долго преобладали на рынке.

«Отделка в формате white box позволяет покупателям избежать самого трудоемкого и затратного, чернового, этапа работ», — пояснил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В текущих условиях жилье с полной отделкой вновь может стать редким явлением, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Рост себестоимости строительства, сокращение импортных поставок, а также снижение платежеспособности потенциальных покупателей могут заставить девелоперов вновь вернуться к практике продаж черновых квартир, пояснила она. Впрочем, если ипотека станет доступной, этого удастся избежать, выразила надежду Коркка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022