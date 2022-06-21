Благоустройство парка 300-летия прокуратуры завершат в Пскове раньше срока

В Пскове продолжается обустройство парка 300-летия прокуратуры. Завершить работы подрядчик намерен раньше срока, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Согласно проекту, парк возле улицы Никольской представляет собой пешеходную зону к памятному знаку ветеранов органов прокуратуры Псковской области. Сейчас рабочие занимаются отсыпкой песка для будущего основания тротуара. В ближайшее время начнется завоз щебня для дальнейших работ.

На сегодняшний день уже сформировано место для установки памятного знака, проложены кабельные линии освещения, установлено 170 м бортового камня. Разыгран контракт на устройство тротуара в сторону скейт-парка. Полностью завершить работы подрядчик должен к 15 сентября 2022 года, однако сдать объект планируется раньше.

«Мы видим, что темп работ у подрядчика достаточно неплохой, работы планируется завершить раньше. Но деревья будут сажаться ближе к осени, иначе они не приживутся», — объяснил и.о. начальника управления горхозяйства Александр Грацкий.

Благоустройство парка ведется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Средства на реализацию проекта выделены из городского бюджета.