Пять новых котельных возведут в одном из районов Псковской области
В Куньинском районе Псковской области планируется возвести пять модульных котельных и проложить тепловые сети. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, четыре котельные установят в поселке Кунья и одну — в деревне Ущицы. Для подключения новых объектов специалисты проложат к ним тепловые сети общей протяженностью 6,784 км.
Как уточняет Псковская лента новостей, вместо дизельного топлива котельные будут работать на природном газе.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 253,65 млн рублей. Выбрать его планируется 8 июля. Завершить работы исполнитель должен в течение 518 календарных дней с момент заключения договора.