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Великобритания опасается подписания Украиной «паршивого» соглашения с РФ

Премьер Великобритании Джонсон выразил опасения, что Украину могут принудить подписать «паршивое» соглашение с РФ
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить к заключению «паршивого» мирного соглашения с Россией. По этой причине он намерен уже на следующей неделе призвать Германию и Францию усилить поддержку Украины. Об этом 21 июня сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

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Издание отмечает, что ряд западных стран «начал испытывать усталость» от ситуации вокруг Украины. По этой причине Джонсон планирует в ходе запланированных на следующей неделе встреч G7 и НАТО убедить союзников не отступать от взятого курса и усилить поддержку Киеву.

Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой.

18 июня Джонсон также призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы.

Кроме того, в ходе прошедших с Зеленским переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

Еще 6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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