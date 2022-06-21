Великобритания опасается подписания Украиной «паршивого» соглашения с РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить к заключению «паршивого» мирного соглашения с Россией. По этой причине он намерен уже на следующей неделе призвать Германию и Францию усилить поддержку Украины. Об этом 21 июня сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что ряд западных стран «начал испытывать усталость» от ситуации вокруг Украины. По этой причине Джонсон планирует в ходе запланированных на следующей неделе встреч G7 и НАТО убедить союзников не отступать от взятого курса и усилить поддержку Киеву.

Ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой.

18 июня Джонсон также призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы.

Кроме того, в ходе прошедших с Зеленским переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

Еще 6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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