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СБУ нашла «российских агентов» в правительстве Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила «агентов ФСБ», которые вели «разрывно-подрывную деятельность в органах власти». Об этом в своем Telegram-канале сообщила во вторник, 21 июня, Служба безопасности Украины (СБУ).

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По сообщению ведомства, в ходе многоэтапной спецоперации были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель дирекции Торгово-промышленной палаты Украины.

«Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и кадровых данных украинских правоохранителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы российские кураторы платили за информацию от $2 до $15 тыс. за заседание в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

Они арестованы и подозреваются в госизмене.

22 марта руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил о задержании 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о размещении украинских войск и блокпостов. Каких-либо доказательств данной деятельности задержанных граждан он не привел.

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