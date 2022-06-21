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Эксперты оценили способность Москвы противостоять серьезным вызовам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В вопросе оперативного реагирования на вызовы Москва традиционно показывает пример другим регионам России, заявил «Известиям» политолог Александр Асафов.

«Москва всегда находится на фронтире экономических вызовов», — отметил он, подчеркнув, что «оперативность реагирования, глубина и качество проработки ответных мер на любые угрозы стали уже наработанной историей в управленческой логике». «Восемь лет назад Россия впервые столкнулась с достаточно массированным санкционным давлением Запада, тогда оперативно правительство Москвы утвердило первый план антикризисных мер, включавший десятки первоочередных системных мероприятий», — напомнил эксперт.

Также серьезным вызовом, по его словам, стала пандемия. Именно столица стала разработчиком оперативных мер и в экономическом направлении, и в области здравоохранения, сказал Асафов. Он добавил, что данные «меры стали моделями для других регионов» — опыт Москвы использовался по всей стране.

В мэрии Москвы заверили «Известия», что инфраструктура города готова к любым вызовам, будь то опасные вирусы, геополитические потрясения или экономические катаклизмы.

В частности, столица выстояла перед несколькими волнами распространения коронавирусной инфекции, несмотря на серьезную загрузку системы здравоохранения. На совершенствовании этой сферы Сергей Собянин обещал сконцентрироваться еще в октябре 2010 года, перед тем как депутаты Мосгордумы утвердили его в должности градоначальника. «Москве необходимо заняться модернизацией отрасли здравоохранения и согласовать соответствующую программу на федеральном уровне с Минздравом», — заявил он непосредственно перед голосованием.

Только за семь последних лет в столице появились 67 новых поликлиник. Это отмечают как достижение и сами москвичи. Поликлиники оснащены современным оборудованием, включая передовые маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики, а в головных зданиях — аппараты МРТ, КТ, денситометры, необходимые для исследования костной ткани, УЗИ экспертного класса, аппараты тредмил для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ и многое другое. Устаревшие здания были отремонтированы и прошли полную реновацию. Как отмечают специалисты, в медучреждениях работает заметно больше врачей как самых востребованных специальностей, так и узких специалистов.

Подчеркивается, что была введена в эксплуатацию единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Данная платформа позволяет вести пациентов на всех этапах. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, цифровые решения в здравоохранении, в частности, помогли эффективному сопровождению заболевших коронавирусом.

В марте 2020 года в Москве появился телемедицинский центр, специалисты которого провели более 2 млн консультаций. Чтобы справиться с COVID-19, в Москве оперативно открыли ряд медучреждений, в частности больницу в Коммунарке и госпиталь в Вороновском.

Кроме собственно медицинских мер Москва выделила на поддержку граждан и предпринимателей около 100 млрд рублей. Впрочем, городские власти еще до начала пандемии стали уделять много внимания поддержке бизнеса, поэтому в столице успешно наращивалось собственное производство, развивалась сфера услуг, привлекались частные инвестиции.

Антикризисный план, утвержденный московским правительством еще в 2015 году, включал более 70 комплексных мер. Это и социальная поддержка граждан, и поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности, поддержка транспортной отрасли и строительного комплекса, снижение административных барьеров для бизнеса.

В 2022 году после новой волны санкций Москва создала кадровый центр для социальных групп с повышенным риском потери работы. Также город не оставил без внимания строительную отрасль, транспорт, фармакологию, общепит, киноиндустрию, малый и средний бизнес.

Политолог Александр Асафов добавил к этому списку мер ковидную амнистию, которая тоже может быть воплощена в регионах, но позднее. «Инвестиционная политика, поддержка пострадавших отраслей, увеличение всех социальных выплат без исключения. Это мы говорим только про реакции на вызовы, оставляя за скобками ежегодные программы развития, например колоссальную модернизацию транспортного комплекса», — указал эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в свою очередь сказал «Известиям», что за последние 12 лет в Москве произошло коренное изменение образа жизни жителей. «У нас появились платные парковки, люди пересели на общественный транспорт и стали пользоваться электронными услугами, стало больше дорог, метро вышло за пределы Москвы», — отметил он, признав, что Москва является одной из мировых столиц, красивой, яркой и любимой всеми.

Асафов заявил, что произошедшее в Москве стало возможно только благодаря «умелому и эффективному управлению человека с опытом и слаженной команде, которую он вокруг себя собрал».

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