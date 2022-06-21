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«Мисс Бразилия» скончалась в возрасте 27 лет

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Фото: соцсети
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Королева красоты Глейси Коррейя, получившая титул «Мисс Бразилия» в 2018 году, скончалась в понедельник в частной клинике после плановой операции. Об этом 21 июня сообщает The Daily Mail.

По данным издания, у девушки возникло массивное кровотечение и произошел сердечный приступ после операции по удалению миндалин, проведенной в апреле. Пациентка впала в кому.

Как рассказал семейный священник Лидиан Алвес Оливьера, кровотечение началось у победительницы конкурса красоты через пять дней после операции. Она обратилась в клинику Unimed, но у девушки произошел сердечный приступ и она впала в кому. 20 июня мисс Бразилия скончалась.

Родственники полагают, что во время операции произошла врачебная ошибка.

Коррейя была предпринимателем, специализирующимся на лазерной терапии и перманентном макияже. На ее страницы в соцсетях были подписаны десятки тысяч пользователей.

Как рассказывала девушка, она родилась в бедной семье и начала работать мастером маникюра в салоне красоты, когда ей было всего восемь лет.

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