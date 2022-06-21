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Проект развития «Камского моря» в Татарстане оценили в 25 млрд рублей

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Фото: vk.com/kamskoemore
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В Казани представили проект туристического развития Лаишевского района Татарстана, разработанный АО «Корпорация Туризм.РФ». Он включает благоустройство 311 га береговой линии Куйбышевского водохранилища, где сейчас расположен пляж «Камское море».

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«По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в данную туристическую территорию составит порядка 25 млрд рублей, из которых 15 млрд — это средства инвесторов и корпорации», — рассказал заместитель гендиректора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

Остальные 10 млрд рублей предполагается получить из госбюджета. Средства пойдут на создание дорог, развитие энергетики и другой инфраструктуры, сообщает ИА «Татар-информ».

К сентябрю 2022 года корпорация намерена разработать предварительную концепцию, а во II квартале 2023-го уже начать работы. Реализовать проект планируется к 2027 году.

На сегодняшний день разработан только предварительный проект развития «Камского моря». Он включает строительство нескольких гостиниц, гавани для яхт и лодок, аквапарка, а также благоустройство набережной и развитие пляжной инфраструктуры. Сейчас специалисты ожидают предложений от местных инвесторов, которые захотят разместиться на обновленной территории.

При этом главной точкой нового турцентра станет именно яхтенная марина. Как отметил Денис Секачев, сейчас на Волге нет подобного сооружения. Владельцам судов приходится перегонять их на хранение в Москву или другие города. Строительство даст Лаишеву монополию в этом вопросе на Волге.

По словам директора департамента средств размещения и туристских услуг корпорации Вячеслава Шишкова, которые приводит InKazan.ru, к 2030 году туристический поток в Лаишево должен вырасти с 300 тыс. до 900 тыс. человек в год.

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