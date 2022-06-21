США обеспокоились возможностью присутствия армий РФ и Китая в Центральной Америке

Возможность присутствия Вооруженных сил России в Центральной Америке пугает США, так как Вашингтон воспринимает этот факт как угрозу для безопасности страны. Об этом 20 июня заявила экс-сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд.

8 июня президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Согласно указу, военные РФ могут участвовать в учениях, быть задействованы в поиске и спасении людей при природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью на море.



«Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России. <…> Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?» — заявила она в интервью Fox Business.

Таким образом она указала, что угроза для США исходит не только от возможного присутствия российских войск в Центральной Америке, но и от других стран. Она также указала, Китай намерен установить контроль над морской торговлей, стеснив тем самым американский флот из Южно-Китайского моря.

«Цель Китая — <...> выдавить США с самого важного морского торгового пути в мире — из Южно-Китайского моря. А в конечном итоге — вообще оттеснить США к самым Гавайям. Так что, конечно же, нас это должно беспокоить, и мы должны что-то с этим делать — то есть должны наращивать американскую военную мощь в регионе», — отметила Макфарланд.

Кроме того, Макфарланд указала, что США сами допустили такое положение дел в регионе.

«Экс-госсекретарь США Джон Керри «лет десять назад» объявил, что доктрина Монро («Америка для американцев» — принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга. — Ред.) больше не действует», — заключила она.

11 июня издание The Hill сообщило, что соглашение между Россией и Никарагуа о присутствии в республике российских войск стало неожиданностью для США. По словам автора статьи, появление российских войск в стране служит демонстрацией стратегии Москвы в Центральной Америке. Оно может послужить основой для более прочного российского военного присутствия в регионе, указал журналист.

9 июня официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ничего сенсационного в новостях о переброске российских военных в Никарагуа нет. Она подчеркнула, что подобная практика применяется в других странах региона. Дипломат также указала, что Россия и Никарагуа сотрудничают уже более 20 лет.