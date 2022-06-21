Российская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон

«Тинькофф — Российская премьер-лига» (РПЛ) опубликовала расписание чемпионата России по футболу в сезоне 2022/23. Календарь был представлен 21 июня.

1-й тур состоится с 15 по 17 июля. Действующий чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга начнет защиту титула выездным матчем с «Химками», сообщил «Спорт-Экспресс».

Заключительный 30-й тур пройдет 3 июня 2023 года. В календаре предусмотрена пауза с 13 ноября по 3 марта, связанная с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре и зимним периодом.

В чемпионате России примут участие 16 клубов.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) позволила легионерам разрывать контракты с клубами РФ до середины 2023 года. В Российском футбольном союзе (РФС) выразили несогласие с таким решением.