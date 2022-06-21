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В ООН заявили о доставке гуманитарной помощи в Славянск и Краматорск

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Славянск и Краматорск 20 июня. Об этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил во вторник, 21 июня.

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«Вместе с нашими гуманитарными партнерами мы доставили гуманитарную помощь в Славянск и Краматорск», — сказал он.

Дюжаррик уточнил, что гумпомощь включала в себя средства для очищения воды и продукты питания.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Россия видит со стороны Запада подстрекательство к русофобии на Украине.

Накануне в ООН заявили о готовности расширить свое присутствие на Украине, передает RT. Дюжаррик сообщил, что организация призывает стороны конфликта на Украине беречь жизни мирных жителей и обеспечить возможность получения ими необходимой помощи.

В тот же день Вооруженные силы (ВС) РФ доставили гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно. Сразу после освобождения населенного пункта военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) формируют продовольственные наборы и отправляют их нуждающимся. Это позволяет обеспечить население продуктами, средствами гигиены и медикаментами.

16 июня военнослужащие Центрального военного округа адресно доставили гуманитарную помощь жителям одного из освобожденных населенных пунктов в ДНР. В ходе акции нуждающимся раздали около 1 тыс. продуктовых наборов.

5 июня российские военнослужащие привезли гумпомощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. Груз раздали семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам.

30 мая военные Тихоокеанского флота доставили более 30 т гуманитарного груза от жителей Камчатки населению Донбасса. Помощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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