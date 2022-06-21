Участок трассы Апатиты — Кировск отремонтировали в Мурманской области

В Мурманской области досрочно завершили ремонт отрезка автомобильной дороги Апатиты — Кировск. Об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщает 21 июня.

Подрядчик выполнил работы по фрезерованию старого покрытия и уложил новый верхний слой. Общая протяженность отремонтированного участка составила 5,2 км.

Как уточняет ИА «Би-порт», по контракту работы должны были завершиться в августе этого года, однако подрядчику удалось сдать объект досрочно.

Дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.