Эксперт Мартынов оценил дискуссию на президиуме Госсовета

Дискуссия в ходе заседания президиума Госсовета РФ, на котором обсуждалось стратегическое развитие строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, была довольно бурной, президент России держит руку на пульсе в ключевых отраслях. Об этом 21 июня заявил «Известиям» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Сказанное на заседании — настройка на прорыв, отметил он.

«Много деталей, много нюансов было озвучено, в том числе от глав регионов. Многие проблемные вопросы были не просто обсуждены, но и определены методы быстрого решения», — продолжил он.

Как добавил эксперт, президент России Владимир Путин регулярно озвучивает тезис, что главным капиталом страны являются люди. Это остается главным ориентиром для всех, добавил Мартынов.

«Много затрагивалось вопросов, связанных с инфраструктурой, которая требует современной модернизации. Как правило, главный фактор, который сдерживает темпы роста строительной отрасли — это именно инфраструктура, которая не успевает за этими темпами», — заключил эксперт.

В ходе заседания глава государства отметил, что действие национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо продлить до 2030 года. Также президент попросил правительство и Центробанк максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении ставки по льготной ипотеке. Ипотека сейчас становится малодоступной для россиян, отметил он.

Также президент России сказал, что для решения проблемы с жильем в стране нужны миллиарды квадратных метров, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладываться в реальные активы, подразумевая стройку.